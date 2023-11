Les élèves du lycée Jeannette Guyot mobilisés pour la collecte de la Banque Alimentaire

Dans le cadre de la Collecte Nationale pour les Banques Alimentaires qui a lieu chaque année sur le dernier week-end de novembre, une vingtaine d'élèves de CAP et BAC PRO logistique ainsi qu'une dizaine de personnels du lycée Jeannette Guyot, se sont répartis dans diverses grandes surfaces et mobilisés toute la matinée du 24/11 pour récolter des dons de nourriture et de produits d'hygiène au profit de l'association.