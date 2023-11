L’humour décontenançant de Jérôme Niel à l’épreuve du public chalonnais le 2 décembre

L’humoriste loufoque Jérôme Niel, par ailleurs acteur et vidéaste, sera à Chalon-sur-Saône, salle Marcel-Sembat, le samedi 2 décembre à 20h. Pas pour y enfiler des perles, mais pour permettre à la tête chercheuse d’humoriser à sa sauce, relevée et piquante, à l’aide d’une énergie peu commune. Exemple avec son interview, boutée hors des murs du conformisme ambiant, pour info-chalon.

L’intitulé de son spectacle, joué notamment à L’Olympia à la mi-juin de cette année ? On vous le donne en mille : »Jérôme Niel ». Tout simplement !

L’humour est-il arrivé tôt dans votre vie ?

« A mon avis quand j’étais tout enfant, parce que je commençais déjà à faire des grimaces à l’âge de quatre ans. C’était un humour particulier, mais c’est là que ça a commencé.»

Que représente-t-il pour vous ?

«Entre 70 et 74% de ma vie, parfois 78%. »

Qu’est-ce qui vous fait tilter, et comment fondez-vous sur vos proies ?

« Absolument rien ne me fait tilter, ça sort de ma tête. »

Pour quelle(s) raison(s) pensez-vous que le public se déplace jusqu’à vous ?

« Parce que j’offre des cadeaux, hé, hé, hé ! »

Votre humour tombe-t-il sous le sens, où se révèle-t-il à géométrie variable ?

« C’est un humour de Pythagore et de Thalès, c’est plus à géométrie variable effectivement. »

Y a-t-il un âge pour pouvoir le consommer au mieux, et est-il asexué ?

« C’est de 7 à 260 ans, et il n’est pas asexué, mais astigmate ! »

Existe-t-il des terrains minés sur lesquels vous ne vous aventurez pas ?

« Non, non, je m’aventure sur tous les terrains, notamment les terrains vagues ! »

Plus le monde va mal, et plus l’humour possède-t-il de chances de sortir vainqueur ?

« Ouais, il en possède sept. Hier, on m’a dit ça, j’ai fait le compte. »

A Chalon-sur-Saône le 2 décembre sortirez-vous le grand jeu ?

« Plus que le grand jeu, le méga jeu pour Chalon-sur-Saône. Je vais sortir tous les jeux possibles et inimaginables, les jeux de dés, les jeux de cartes, le je, les tu, les il, les nous, les vous, les ils. Tout le monde, ensemble ! »

Vous pouvez encore assister à sa prestation

Il reste encore des places. Tarif unique : 39,00 euros, indépendamment des personnes ayant droit à des réductions. Endroits de location habituels.

Crédit photo : Fifou propos recueillis par Michel Poiriault

poiriault.michel@wanadoo.fr