AVIS DE DECES - Madame Eliane LORIOT née CAHUET

CHALON-SUR-SAÔNE



Christine, Jacques,

Pierre et Pascale,

ses enfants ;

Domitille et Mathieu,

Loïs et Kate,

ses petits-enfants ;

Anaé, Baptiste, Ondine,

ses arrière-petits-enfants ;

Nicole Libeau, sa soeur ;

ses enfants et petits-enfants ;

parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eliane LORIOT

née CAHUET

survenu à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 30 novembre, à 14h30, en l'Eglise Saint Jean-des Vignes de Chalon-sur-Saône.

Eliane repose à la chambre funéraire, Avenue Monnot.

La famille remercie l'ensemble du personnel des services gériatrie et SSR du CH W Morey et de la Villa Papyri

pour leur gentillesse et leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Georges

son époux, décédé en 2015.