Fontaines reçoit le prix départemental de la 29ème édition du concours « Les Rubans du patrimoine 2023 » pour la restauration de l’église St Just.

Le concours des "Rubans du Patrimoine" a distingué et récompensé la commune de Fontaines pour la réalisation des opérations de rénovation et de mise en valeur de son patrimoine bâti.

Organisé dans le cadre d'un partenariat entre la Fédération Française du Bâtiment, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, la Fondation du patrimoine, la Fédération nationale des Caisses d'Épargne, le Groupement Français des Entreprises de Restauration de Monuments Historique, le concours des "Rubans du Patrimoine" a pour objectif de récompenser les communes qui ont rénové un ou des édifices de plus de 50 ans, les travaux doivent avoir été réalisés impérativement par des entreprises du bâtiment.

Samedi 25 novembre 2023, la commune de Fontaines était récipiendaire du prix, la remise du prix a été précédée d’une visite de l’église qui a été restaurée entre l’été 2020 et 2022, visite commentée des différentes étapes de la restauration par Jean-Claude Bos 1er adjoint.

Après la visite, Éric Pierron président de la Fédération Française du Bâtiment et Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines, en présence de Rémy Rebeyrotte député, Françoise Vaillant conseillère départementale représentant André Accary, des membres de la FFB-BTP71, d’Elisabeth Gilbert déléguée départementale de la Fondation du Patrimoine, des représentants des entreprises ayant participé aux travaux de restauration de l’église, des élus de Fontaines, des membres de Fontaines Patrimoines et anciens membres des Amis de l’église St Just, de fontenois, ont dévoilé la plaque du prix départemental des "Rubans du patrimoine" apposée sur l’édifice.

La cérémonie s’est poursuivie en mairie de Fontaines, Éric Pierron a, dans son discours de remise du trophée, fait une rapide présentation sur l’origine du concours "les Rubans du patrimoine", le but de ces récompenses et sur le nombre de dossiers déposés : « 103 dossiers déposés et 101 éligibles sur tout le territoire français, 10 sur la région Bourgogne Franche Comté dont 4 "Prix département", 1 "Prix national" dans la catégorie plus de 20 000 habitants pour la ville de Dôle et la restauration de son théâtre à l’italienne. Vous l’aurez compris, tous les dossiers ne sont pas récompensés. Nous sommes donc très heureux de se retrouver ici, aujourd’hui, pour marquer cette rénovation de l’église St Just : travaux qui ont porté sur la taille de pierre, la menuiserie, les vitraux, la couverture en tuiles de lave, la restauration des enduis et enfin une reprise de la charpente… »

Il a remis à Nelly Meunier-Chanut le diplôme du prix départemental.

Madame le maire a fait part du bonheur de toutes les personnes, des associations qui ont œuvré pour cette restauration de recevoir un tel prix de la 29ème édition du concours "Les Rubans du patrimoine". Elle a rappelé ce qu’a été la restauration de l’église St Just : « La restauration de l’église St Just, c’est 2 années et ½ de travaux, débutés quelques semaines après l’installation de la nouvelle équipe municipale… Le coût total de la restauration s’élève à 692 000 € HT. Partenaires financiers : l’Etat par la participation de la DRAC : 158 000 € ; la Région BFC : 110 000 € ; le Conseil départemental : 153 000 € ; la Fondation du patrimoine : 100 000 € (souscriptions réalisées). Je tiens à souligner la forte mobilisation des adhérents de l’association des Amis de l’église de St Just. Ils ont organisé multe évènements pour récolter de l’argent et faire connaitre la souscription. Pour la commune, ce chantier a représenté un investissement important avec un autofinancement de 170 000 €… » Madame le maire a remercié le maître d’œuvre Mr Fraisse et a précisé : « ce n’est pas moins de 7 entreprises bourguignonnes qui sont intervenues sur ce chantier. »

Elle a remercié les membres du comité consultatif "Habitat Patrimoine" (élus et bénévoles fontenois) qui ont choisi de participer à ce concours Les Rubans du patrimoine.

Monsieur le député Rebeyrotte a dit quelques mots : « on a une sorte de devoir de préservation du patrimoine remarquable et de faire de l’intergénérationnel… »

La commune de Fontaines avait un dossier très riche pour se présenter à ce concours : un beau montant de la souscription, des artisans et entreprises qui ont travaillé sur le chantier afin d’obtenir une restauration de grande qualité, des évènements qui se sont déroulés au sein même de l’église, une grande mobilisation pour défendre et sauver ce patrimoine bâti.

Entreprises qui ont travaillé sur le chantier :

Pateu Robert (taillage de pierre, enduits) ; Dufraigne (reprise charpente et couverture tuiles) ; Hory Marçais (toit en lave) ; Belorgey (plancher du clocher et abat-sons en bois) ; Le Verre du Temps (reprise des vitraux) ; Brio Manufacture (raquettes de protection vitraux) ; Atelier Antonin Bouchard (restauration de toutes les menuiseries bois extérieures et des stalles)

C.Cléaux