AVIS DE DECES - Madame Ginette BAHR née ROUSSELOT-PAILLEY

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-MARCEL - LONGVIC



Jean-Claude et Jocelyne Machuron,

Alain et Chantal Bahr,

ses fils et ses belles-filles ;

Patricia, Karine, Céline, Gérald, Amélie, Pierre-Alain,

ses petits-enfants et

leur conjoint ;

Léa, Lucas,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Ginette BAHR

née ROUSSELOT-PAILLEY

survenu à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques auront lieu mardi 5 décembre, à 13h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera déposée au profit de la recherche contre le cancer.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Simon

son époux,

décédé en 2016