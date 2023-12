Changement de propriétaire pour le magasin de fleurs et de plantes ‘Un été à la Campagne’

Pauline Audard et Anna Cuitkusic sont désormais les deux nouvelles gérantes !

La belle boutique « Un été à la Campagne », située 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, qui est un émerveillement pour les sens vient de changer de propriétaire. En effet, Viviane Bruley laisse place désormais à ses deux anciennes employées Pauline Audard et Anna Cuitkusic à partir de jeudi 7 décembre 2023 à 14 heures.

De l’originalité dans les compositions, bouquets, couronnes… un service Interflora et des livraisons pour toutes les occasions (naissances, mariages, fêtes, anniversaires…), c’est ce que continu de vous proposer la belle boutique « Un été à la Campagne ».

Pauline et Anna mettent à disposition de leur clientèle le meilleur de l’art floral. Ensemble, elles sauront vous conseiller pour des bouquets ou des compositions uniques.

Un été à la Campagne est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 heures et le dimanche matin de 9 h à 13 h, renseignements et commandes : Tél au 03 85 42 95 37.

J.P.B