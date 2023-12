Le club , intergénérationnel, qui compte 14 adhérents âgés de 8 ans pour le plus jeune à des adhérents retraités depuis très longtemps, est affilié à la FFAM (Fédération Française d'Aéromodélisme) au sein de la ligue Bourgogne Franche Comté (LBC).

Celui-ci a 2 activités principales :

*Le vol de pente avec des planeurs modèles réduits motorisés ou pas, sur des sites comme le Mont Avril ou le Mont Brogny.

*Le vol acrobatique en intérieur, pratiqué au gymnase des Raveaux à Buxy quand la météo devient moins clémente.

Pour cette saison, l’association a donc organisé son 1er concours « F3P - avions de voltige en intérieur » sur tout le week end des 2 et 3 décembre.

L’après-midi du samedi a été consacré à l'entraînement et à la prise de marque pour les pilotes.

Le concours s’est déroulé quant à lui sur toute la journée du dimanche.

La compétition a accueilli 21 pilotes en provenance de différentes régions, qui ont donc fait volé leurs aéromodèles ultra légers (quelques dizaines de grammes) propulsés par de minuscules moteurs électriques, au sein du gymnase buxynois.

Au total, ce sont 5 catégories qui ont été représentées :

*Promotion

*National A

*National B

*Internationale

*Aéromusicale

Chaque catégorie a son propre programme imposé, sauf l'aéromusicale qui laisse libre court aux pilotes de choisir la musique de leurs choix et d'effectuer les figures et effets spéciaux (associés à la musique).

Chacun des pilotes effectue 3 vols durant la journée et est évalué par 4 juges fédéraux. Chaque figure effectuée est notée et associée à un coefficient de difficulté. Le meilleur des 3 vols est retenu pour le classement général.

Patrick Bouard, président de la ligue de BFC et trésorier de la FFAM et Fréderic Laurency, vice-président de la CCSCC (Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise) chargé de la Vie associative, sports et culture, étaient tous deux présents à l’évènement et ont salué l’initiative de l’association quant à l’organisation de ce concours.

A noter la participation de 4 pilotes de rang international, dont 2 champions du monde :

*Sébastien Micek - Champion du monde par équipe en Mars 2023 à Jonava en Lituanie

*Lucas Poncet - Champion du monde Junior en AFM (aéromusicale)

Voici le palmarès de la journée :

Promotion :

1.Fabrice GOGNEAU

2.Jules DELANGLE

3.Jérôme VADROT

National A :

1.Noé PELLE

2.André LACOUR

3.Lancelot VADROT

National B :

1.Antoine VURPILLOT

2.Paul VAILLANT

3.Bertrand LACOUR

Internationale :

1.Sébastien MICEK

2.Lucas PONCET

3.Kévin TROADEC



Aéromusicale :

1.Sébastien MICEK

2.Kévin TROADEC

3.Lucas PONCET

Une franche réussite pour cette première édition qui s'est parfaitement déroulée, dans la bonne humeur et autour d'un repas "bourguignon" collectif et apprécié de tous.

L’association « Les Aigles de Moroges » remercie vivement la CCSCC, le RC Buxy, la FAC (Formation Aéromodélisme Chalonnaise), la Ligue de Bourgogne Franche Comté, France F3P, la FFAM et tous leurs bénévoles pour leur soutien logistique.

Amandine Cerrone.