Le concert de Gospel Chalon le 16 décembre à Fontaines à guichets fermés

A une semaine du rendez-vous programmé le samedi 16 décembre à 20 heures en l’église Saint-Just de Fontaines, toutes les places pour le concert de Noël donné par le chœur Gospel Chalon à l’invitation du Rotary Chalon Saint-Vincent sont d’ores et déjà réservées. L’église fontenoise n’étant pas la cathédrale Saint-Vincent de Chalon et encore moins la cathédrale Notre-Dame de Paris, la chorale chalonnaise va donc chanter à guichets fermés au profit de l’association givrotine « Le rêve de Marie Dream-Ensemble contre les cancers pédiatriques ». Rappelons pour les possesseurs de billets que l’ouverture des portes est prévue à 19h 30 et que le concert débutera à 20 heures très précises.

Gabriel-Henri THEULOT