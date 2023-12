Maison des vins : Quand le vin et la photographie ne font qu’un le temps d’une journée

Le clin d’œil info-chalon.com

Samedi 9 décembre à partir de 10 heures, la Maison des Vins de la Côte Chalonnaise et le Musée Nicéphore Niépce se sont associés pour proposer au public une journée d’animations sur le vin et la photographie.

De nombreux ateliers sur la photographie et le vin étaient mis à disposition des visiteurs et très encadrés par les professionnels du musée et de la Maison des Vins présents.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B