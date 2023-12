Mémoire d’école, une exposition organisée par le comité consultatif « Culture et Tourisme » de la commune de Fontaines.

Au sortir du XIXe siècle, le régime républicain se penche avec intérêt sur le sort des petits français : il s’agit d’affermir la République et les enfants bénéficient alors d’un apprentissage scolaire.

Le comité consultatif « Culture et tourisme « de la commune de Fontaines, piloté par Philippe Gelin, a décidé de réveiller la mémoire des écoles. Le Groupe de Recherches et d’Etudes Fontenoises (GREF), qui œuvre depuis de nombreuses années à sauvegarder et archiver des documents, images de la mémoire de la commune, possède des photos. C’est au sein même de ce centre de documentation que les membres du comité ont choisi parmi ces centaines de photos, les 55 photos de classe, datant de 1890 à 2012, qui sont exposées.

C’est en plein air, sur les grilles des écoles de Fontaines, côté Parc Chamilly, que ces photos sont exposées jusqu’au mois de mars.

Les bénévoles en pleine installation des photos contre les grilles.

Parmi ces photos, trois d’entre-elles datant de 1895 mettent en scène deux groupes d’élèves déguisés ainsi que les instituteurs du moment dont Cyprien Frémy, instituteur à Fontaines qui a publié en 1891 une monographie intitulée "Histoire de Fontaines" qui fait, encore aujourd’hui, référence. L'ouvrage de Cyprien Frémy est en vente au GREF à Fontaines, éditions Le livre d’histoire collection Monographies des villes et villages.

Cette exposition est agrémentée de trois photos mystère, dont les visiteurs pourront deviner les années, et remplir le bulletin réponse mis à leur disposition sur place.

A noter que la totalité des photos de classe archivées sont consultables au Centre de documentation du GREF, ouvert le mardi de 14h30 à 17h30, cour de la Mairie.

C.Cléaux