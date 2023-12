Baies de Soleil a remis les jouets collectés et un chèque aux Restos du Cœur de Chalon/Saône

De gauche à droite sur la photo ci-dessus Thomas Bourillon directeur d’exploitation chez Baies de Soleil, Joëlle Husson, adjointe aux services aide à la personne et à l’enfance au sein des Restaurants du Cœur de Chalon Saône et Christel Chanel assistante commerciale chez Baies de Soleil.



Hier, jeudi 14 décembre 2023, Madame Joëlle Husson, est venue récupérer le résultat de la collecte organisée à destination des Restos du Cœur, par l’entreprise Baies de Soleil située 28 route de Lyon à Saint-Rémy : une foultitude de jouets et un chèque de 465€.



Joëlle Husson « Merci du fond du cœur pour les enfants des familles qui font appel à nous et qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses… Merci à toutes ces entités chalonnaises et grand chalonnaises : entreprises, restaurants, crèches, établissements scolaires… qui mènent toutes ces actions pour venir en aide aux plus démunis ! »