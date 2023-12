Assemblée Générale de l’HMCC (Haltérophilie Musculation Club Chalonnais) : Un club qui assume sa sérénité !

Le clin d’œil info-chalon

Le 7 décembre 2023 à partir de 18 heures se déroulait 35 rue Hoche à Chalon-sur-Saône, l’Assemblée Générale de l’association sportive de l’HMCC, sous la présidence de monsieur Thierry Genieux assisté du trésorier et de la secrétaire du club, Yves Marmillon et Françoise Cherubini.



Le président, en présence de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S a présenté le rapport moral et sportif de l’association en ces termes :



« L’année écoulée a vu trois compétitions : deux à Chalon sur Saône et une à Bourg en Bresse. D’autres sont prévues (six ou sept) en 2024. Des tee-shirts ont été réalisés chez Décathlon en partenariat avec la Mairie de Chalon sur Saône. Une aide de la FIPASC nous a été allouée. Il est prévu l’achat de petit matériel et d’un banc de compétition, en réflexion avec les Strongman. Il ressort que certains adhérents n’ont pas rempli leur demande de licence et ne l’ont pas réglé. Une liste des personnes s’entraînant le lundi, mercredi et vendredi va être faite afin de les relancer.

Une demande au Service des Sports, dirigé par monsieur Gilles Vechambre, a été faite pour obtenir le local situé à côté de notre salle et permettre ainsi à la Force Athlétique de s’entraîner plus efficacement. Un rendez-vous a eu lieu en novembre 2023. Monsieur Vechambre doit consulter M. Le Maire. Des travaux très importants à réaliser et le manque de salle sur l’espace Chalonnais pour d’autres associations semblent compromettre l’acquisition de cet espace.

Des adhérents de club extérieur continuent de s’entraîner durant la période d’hiver au sein de notre association. La licence est au prorata des mois d’entraînement à l’HMCC, coût très intéressant pour eux qui cotisent sur 2 licences et pour nous ; cela permet un échange avec d’autres clubs, de faire connaître notre salle et notre matériel. Nous remercions la Municipalité et l’OMS pour l’aide financière qu’elles nous apportent ! ».

S’en suivait le rapport financier présenté par Yves Marmillon qui fait état d’un bilan qui est toujours très bien tenu et sain. En effet, il fait apparaître un bénéfice de1 265.35€ au 31 octobre 2023. Un budget qui a été approuvé à l’unanimité.

Le Président clôturait la séance à 20 h 00.

Pour information : A la demande de la Municipalité la salle sera fermée du 22 décembre 2023 au 02 janvier 2024 pour éviter des dépenses de chauffage et d’électricité.

