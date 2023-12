Des colis de Noël de produits locaux distribués par le CCAS de Fontaines aux aînés de la commune.

Riche de ses producteurs locaux, les membres du CCAS et des bénévoles de Fontaines avait préparé deux types de colis pour les ayants droit.

C’étaient les grands préparatifs dans la salle des réceptions de la mairie de Fontaines avec la confection des colis de Noël destinés aux aînés de la commune qui ont 75 ans et plus. La préparation a eu lieu le vendredi 8 décembre dans la joie et la bonne humeur sous la houlette de Carine Plumier.

Cette année, les 10 bénévoles ont préparé 164 colis fabriqués comme l’année dernière à partir de produits achetés chez les commerçants de Fontaines.

116 colis composés d’1 bouteille de Crémant de Bourgogne du domaine Gouffier, de Galantine de volaille à l’armagnac et de Pâté de campagne du Lycée Agricole, de Rillettes de thon du Proxi Super, de Rillettes de saumon à la citronnelle de la Cave du Caboulot, de Miel du rucher de M. Prost, M. Répécaud ou M. Chapuis, de Chocolats de la Boulangerie Aux Délices Fontenois, de Tuiles aux amandes et pralines, sablés, ours en guimauve de la Boulangerie Cianni, de Clémentines de Tom la Pom et un dessin réalisé par un enfant des écoles ou du périscolaire.

48 colis comprenant 1 bouteille de Jus de pommes BIO de Tom la Pom, de Pâté de bœuf à la moutarde, Pâté de campagne et Mousse de foie de canard du Lycée Agricole, de Rillettes de thon du Proxi Super, de Rillettes de saumon à la citronnelle de la Cave du Caboulot, de Miel du rucher de M. Prost, M. Répécaud ou M. Chapuis, de Chocolats de la Boulangerie Aux Délices Fontenois, de Tuiles aux amandes et pralines, sablés, ours en guimauve de la Boulangerie Cianni, de Clémentines de Tom la Pom et un dessin réalisé par un enfant des écoles ou du périscolaire.

14 équipes composées chacune d’un élu et d’un bénévole se sont retrouvées le dimanche 10 décembre pour la distribution ; chaque groupe, chargé de colis, est parti rendre visite aux séniors de la commune. Quelques mots échangés, la remise du colis de Noël, un peu de temps consacré aux aînés, rien de mieux pour leur faire plaisir.

Les personnes en EHPAD recevront un ballotin de chocolats et pâtes de fruits.

C.Cléaux