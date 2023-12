Assemblée Générale ordinaire de l’USMC : L’idée d’organiser à nouveau un gala est dans la dynamique portée par les membres des sociétés musicales et les chorales chalonnaises.

Comme toute association, l’USMC est tenue de faire une assemblée générale ordinaire afin de présenter le bilan de l’année écoulée.

Patrice Schaal, secrétaire de l'USMC, a annoncé que le quorum était atteint avec 33 participants sur les 40 délégués représentant les 16 associations musicales et chorales.

Il a ensuite passé la parole au président, celui-ci a remercié les délégués pour leur présence à cette AG ainsi que Monsieur Paul Thébaut conseiller municipal à la mairie de Chalon sur Saône et dans la foulée proposé l’approbation du compte-rendu de l’AG 2022.

Dans son rapport d’activités de l’année écoulée, le secrétaire a présenté les différentes actions, interventions, les participations aux AG, les rencontres avec les élus, l’Espace des Arts… En conclusion Patrice Schall a dit : « une année normale, pas trop perturbée, avec des effectifs qui se maintiennent. Les mouvements de certaines formations sont maintenus entre l’hiver et l’été (il faisait référence à des changements de salles), des productions de qualité avec toujours un déficit de participation du public difficile à attirer et une recherche d’amélioration de notre visibilité par l’organisation d’une manifestation commune, baptisée “ Gala de l’union “ ». Rapport adopté à l’unanimité

Le rapport financier présenté par Marie-Françoise Gillot, trésorière, a été très rapide, les mouvements sur le compte étant très restreints, toutefois la trésorerie de l’USMC est saine, ce qui a valu le quitus à la trésorière.

Le président André Genot a commencé son rapport moral par ces mots : « Un rapport moral est très souvent un exercice d’équilibre entre les intentions, les objectifs et la réalité du moment. C’est ainsi que pourrait être résumée la situation pour l’USMC en cette fin d’année 2023. Suite à l’entretien que nous avons eu, votre secrétaire et moi-même, avec l’élu en charge des associations à but culturel, Bénédicte Mosnier, les deux parties sont d’accord pour faire prendre conscience des intérêts et des problèmes à résoudre afin d’atteindre ensemble une harmonie, synonyme de reconnaissance et d’équité. » montrant ainsi que de défendre les associations et leurs besoins n’est pas si simple face aux élus. Il a parlé des projets comme le Gala de l’union mais aussi de finances : « Nous avons ouvert le débat cette année sur un nécessaire rééquilibrage des moyens financiers accordés par la municipalité, qui, elle aussi, cherche à son niveau à le mettre en place. Nous n’avons pas pour but de déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais permettre à chacune de nos associations d’avoir une reconnaissance à la hauteur de ses investissements dans l’animation du paysage musical de notre territoire. Je suis convaincu qu’il n’est pas nécessaire de faire des grands mouvements financiers mais, par petite touche, redonner à 3 ou 4 associations une bouffée d’oxygène. » Il a terminé par : « Et je partage encore la conclusion que je vous avais lue l’année dernière : c’est ensemble que nous bâtirons notre avenir, c’est ensemble que nous réussirons notre transformation, c’est ensemble que nous saurons conquérir notre public. » Le rapport moral a été adopté à l’unanimité et le quitus a été donné au bureau.

André Genot a parlé gros sous, si on peut dire, avec les subventions demandées par les associations et la répartition. Il s’avère que le montant global des subventions sollicitées par l’ensemble des associations représente une augmentation de 11% par rapport à l’exercice précédent. Le président a rappelé les orientations de la mairie : « Pour les associations, les services de la Mairie ont commencé à mesurer le poids (en pourcentage) que représente la subvention attribuée par rapport aux dépenses de fonctionnement (ébauche d’harmonisation). Une idée : si les ressources propres ne suffisent plus, alors le recours à des partenariats pourrait être une incitation à creuser ». En conséquence de quoi le bureau a proposé de demander une augmentation de 3% du montant global soit environ 2000 €. « A remarquer que depuis 2015 la subvention globale n’a été réévaluée que de 3% en 8 ans. »

Le « coussin » de 2000 € versé en 2023 à l’USMC est conservé pour l’organisation du Gala de l’Union en 2025. Par contre le solde des coussins de 2021 et 2022 à savoir 800 € sera réparti au titre d’une aide à des associations sous-dotées ou ayant des projets particulièrement onéreux.

Renouvellement du bureau

Les membres du bureau actuel ont accepté de se représenter :

Président : André Genot (Ensemble Choral Chalonnais)

Vice-Président : Michel Bravais (OPUS 71)

Secrétaire : Patrice Schaal (Ensemble Vocal de Bourgogne)

Trésorière : Marie-Françoise Gillot (ELOE)

Secrétaire adjointe : Mireille Tremoy (La Pastourelle).

Michel Hubert (Musique Pluriel)

Le nouveau Bureau a été élu à l’unanimité.

Délégations :

Auprès du CRR : Pierre Philibert s’est proposé pour représenter l’USMC.

Auprès de la CMF 71 : Marie-Françoise Gillot a accepté de poursuivre cette mission.

Le Président a insisté sur l’importance de partager les publics à l’occasion des manifestations réalisées par les uns et les autres.

En fin de séance de l’assemblée générale, Mme Gien au nom de la CMF 71 a donné quelques informations lors de son intervention.

Mr Thébaud représentant la ville de Chalon a félicité toutes les associations pour leur participation à la vie culturelle de la ville.

André Genot, président de l’USMC, a ensuite invité toutes les personnes présentes à venir prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux