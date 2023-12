"La loi « immigration », une loi infâme qui rompt notre Pacte républicain" pour la section socialiste de Chalon sur Saône

La loi « immigration » adoptée mardi 19 décembre par le Parlement est une ignominie qui rompt avec notre Pacte républicain.

Rupture parce que cette loi crée des discriminations entre les personnes vivant en France : préférence nationale dans l'attribution des aides sociales, déchéance de nationalité, remise en cause du droit du sol, durcissement du regroupement familial, attaques contre les étudiants étrangers et les étrangers malades, exclusion des étrangers sans papiers de l’hébergement d’urgence… Cette loi va plonger des milliers de personnes qui vivent et travaillent dans notre pays ou des demandeurs d’asile persécutés chez-eux dans de grandes difficultés.

Rupture parce qu’elle a été conçue sur la base programmatique du Rassemblement national, adoptée avec les voix de ce parti dont la base idéologique est la haine des étrangers et leur exclusion du champ républicain.

Emmanuel Macron, Renaissance, Horizons et le Modem ont rendu les armes, cédé sur leurs valeurs et précipité notre pays dans les bras de l’extrême-droite, sans répondre à la question de l’immigration dont les ressorts ne sont pas de venir quémander des aides sociales mais la fuite de situations dangereuses et l’espérance d’une vie meilleure dans un pays libre.

Cette loi est une infamie, une tache dans l’histoire de notre République, une fuite en avant vers un avenir sombre qui nous atteint dans notre humanité

En 2017 et en 2022, nous avons appelé à l’union républicaine contre le Rassemblement National pour faire élire Emmanuel Macron et faire barrage à l’extrême-droite. Mais la digue a cédé du fait du gouvernement qui s’est fait le porte-voix de l’extrême-droite étayée par la droite.

Nos parlementaires socialistes saisiront le Conseil constitutionnel afin d’obtenir la censure de cette loi néfaste pour notre pays, pour les étrangers et au final, pour nous toutes et tous.

Section de Chalon-sur-Saône du Parti socialiste