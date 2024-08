Trois accidents de la circulation ce lundi matin

Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire sont intervenus sur 3 accidents de la circulation ce lundi matin. A Saint Symphorien d'Ancelles, un choc entre une voiture et une moto sur la D906 a nécessité la mobilisation d'une douzaine de sapeurs-pompiers. A Gueugnon, rue de la Convention, vers 10h, c'est un choc entre 3 voitures et la prise en charge d'un blessé qui a mobilisé un équipage. A Solutré-Pouilly, un blessé a été pris en charge vers 11h pour un accident de la route, Route des Combes.