La nouvelle CRS 83 se déploye sur Montceau les Mines

Après une nouvelle nuit agitée à Montceau les Mines, avec plusieurs véhicules incendiés, le Préfet de Saône et Loire a sollicité le renfort de l'unité de CRS 83. Implantée dans le Rhône, elle a été créée il y a moins d'un an, et se voulant commune une unité de projection rapide, dans des zones qualifiées de "tendues". Elle interviendra dès ce soir à Montceau les Mines.