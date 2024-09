Boules Lyonnaises Chalon-sur-Saône : de belles performances pour les joueurs du club de la Boule Saint Jean au concours international d’Yverdon (Suisse)

La doublette Diégo Mazzeo et Charlie Bouhot créée l’exploit !

Quand les boulistes chalonnais arrivent cette année au concours international d’Yverdon, constitué de 28 équipes doublettes reconnues, ils comprennent d’entrée de jeu, que dans ce concours très relevé où figure de grand nom de la boule lyonnaise comme Colella (Champion du monde doublette), Stéphane Capraro (médaille de bronze aux championnats d’Europe de tir de précision), Grégory Doublet (champion de suisse 2024), Roberto Fontanna (international suisse), Marko Béakovic (vice-champion du monde sénior de tir de précision et de tête à tête, champion d'Europe Sénior, 4 fois champion d'Italie, 8 fois champion de Croatie, Vainqueur de la ligue M1, Bellecour et Gap), Luca Adrien (champion de France de tir de précision 2023 et champion du monde U 18 de relais et tir progressif), le champion du monde italien de tir de précision, plus Mohamed El Haddadi (Poligny), champion du Jura … il va être très compliqué de sortir des poules de 3 pour rester dans le concours A.

Le premier exploit viendra de la doublette chalonnaise, Alain Richard et Jean Philippe Blondet qui remporteront leurs deux rencontres, la première contre l’une des équipes locales d’Yverdon par 13 à 2 et surtout élimine pour la partie qualificative, le champion du monde italien de tir de précision sur le score sans appel de 13 à 5 (2 buts pour 4 points tirés à 14 et 17 mètres).

Le deuxième exploit, c’est que les trois autres équipes du club de la Boule Saint Jean : les doublettes Charlie Bouhot / Diego Mazzeo, Marie Thérèse Berthaud / Gilles Leureaud, et le duo Patrick Chevaux associé à un joueur local se qualifieront en partie de barrage pour se qualifier pour les 8ème de finale. Une grande première pour le club chalonnais qui fait donc un 100% de qualifiés dans le concours A.

Le troisième exploit et la plus belle performance chalonnaise arrivera au cours de l’après-midi, quand la doublette Charly Bouhaut / Diego Mazzeo éliminera l’équipe internationale suisse de Roberto Fontanna (équipe favorite) en ¼ de finale dans un scénario qui restera dans les annales. Les Chalonnais sont dominés de la tête et des épaules et sont prêts à jeter l’éponge quand en 5 mènes (ils sont menés 9 à 0) mais une mène de 4 points plus le soutien du public acquis à leur cause et venu nombreux assister à la partie, va booster le duo chalonnais qui reviendra dans la dernière minute de jeu à 9 / 9. On joue dés lors la mène supplémentaire et si les suisses deviennent anxieux, il suffira d’une seule boule de Diégo Mazzeo à proximité du bouchon pour que les suisses deviennent complètement fébriles et perdent pieds avec deux tirs ratés (boule et bouchon) et une non reprise de quatre boules au point. La partie bascule en faveur des chalonnais sous les applaudissements du public (score de 10 à 9).

En demi-finale, c’est un nouveau départ catastrophique de la doublette Charlie Bouhot / Diego Mazzeo. Ils sont menés rapidement en trois mènes 6 puis 7 à / 0. Les chalonnais vont alors une nouvelle fois remonter à égalité dans la dernière minute de jeu 7/7. Tout le monde croit alors à un nouvel exploit mais la doublette Robelin (Chenôve) remportera finalement la rencontre 8 à 7 dans la mène supplémentaire.

Les gagnants du concours seront sans surprises, la doublette Marco Béakovic associé à Lucas Adrien qui atomiseront la doublette Robelin (résultats plus bas).

Le club chalonnais garde un très bon souvenir de ce weekend et remercie le club d’Yverdon pour son invitation, sa présidente Sandrine Borgognon, Maude sa vice-présidente, tous les joueurs d’Yverdon pour l’accueil, l’intendance et la prise en charge du club chalonnais.

Clin d'’œil à la table de marque dirigée par Jérôme et Régis,

Clin d’œil à Maude et sa maman Nicole (à la buvette)

A l'arbitre du concours international

Clin d’œil aux deux ‘Bubu’ : Jean Jacques Bühler et Jean Yves Burgy (Grand, Grand Merci !)

Clin d’œil au club bouliste de Blonay (Suisse) venu en amis, pour supporter les chalonnais,

Grand merci au responsable de la pension de famille pour l’hébergement au bord du lac de Neuchâtel.

A ‘Bubu’ (Jean Jacques) et Fernand pour les petits déjeuners (à 6 heures du matin)

A la sympathique équipe de Baume-les-Dames (en bleu) en compagnie de la doublette Fontanna

Résultat du concours

8ème de finale

Robelin bat Leureaud 10 à 4 Sonney bat Blondet 7 à 6 (au temps) Fontana bat Prevot 13 à 6 Bouhot bat Dirand 6 à 5 (au temps) El Haddadi bat Perrard 9 à 7 Beakovic bat Prairial 10 à 3 Lebreux bat Fanelli Mario 11 à 3 Fanelli Damiano bat Chevaux 12 à 5

¼ de finale

Robelin bat Sonney 13 à 5 Bouhot bat Fontanna 10 à 9 (mène supplémentaire) Beakovic bat El Haddadi 13 à 0 Lebreux bat Fanelli Damiano 13 à 5

½ finale

Robelin bat Bouhot 8 à 7 (mène supplémentaire) Beakovic bat Lebreux 13 à 0

Finale

Beakovic bat Robelin 13 à 0

Pour terminer le club de la boule saint Jean remercie ses sponsors : Renault Sodirac , Jérôme Ruget du restaurant chez jules et Charlie Bouhot !

J.P.B