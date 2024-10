AVIS DE DECES - Madame Geneviève PASQUELIN

MELLECEY - BISSEY-SOUS-CRUCHAUD



Martine et François GUILHAMON,

sa sœur et son beau-frère ;

Lise, Emmanuel et Luc GUILHAMON,

sa nièce et ses neveux,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Geneviève PASQUELIN

survenu le 8 octobre 2024,

à l'âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 14 octobre 2024 à 10h30 en l'église de Buxy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.