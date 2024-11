Côté Rhum : soirée de stand-up réussie. Et le programme ne fait que commencer !

Jeudi soir, sur l’île Saint-Laurent, Brice accueillait à Côté Rhum la première d’une série de soirées dédiées au stand-up. Thomas Cottin, Victor Parnaso, Thiébaud Derozier : trois humoristes nouvelle génération et une salle pleine.

Photo de Une : Brice Guillarme accueillait 3 humoristes : Thomas Cottin, Victor Parnaso et Thiébaud Derozier.

Jeudi, 19 h, la première session a fait salle comble devant les trois humoristes qu’Infochalon vous a déjà présentés.

Dans cette ambiance intimiste, le public a toute son importance : c’est même le baromètre idéal pour les jeunes humoristes qui évaluent leur prestation. Tout se passe dans ces allers-retours entre la scène et la salle.

Et cette première soirée de stand-up a nourri tous les goûts : l’autodérision de Thiébaud Derozier – on pense à Paul Mirabelle – l’humour noir de Thomas Cottin et la patte de Victor Parnaso dans l’interaction avec le public.

Une première réussie, avec ce côté léger et amical des petites salles qui permettent d’échanger quelques mots avec les jeunes artistes à l’issue du spectacle.