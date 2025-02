Le Carrefour des Carrières au Féminin de Saône-et-Loire, c'est ce jeudi à Tournus

Cette 21ème édition sera marrainée par Elodie Bonavita, Cheffe d'établissement du Centre pénitentiaire de Varennes le Grand.

Cette manifestation départementale consiste à présenter à des collégiennes, lycéennes et à des femmes en recherche de projet professionnel des métiers auxquels elles ne pensent pas spontanément, considérés comme « non-mixtes », tels que l’agriculture, le BTP, l’industrie, le transport-logistique, la sécurité-défense, l’informatique, la viticulture etc, présentés par des femmes qui les exercent.

Cette année, parmi les 77 intervenantes présentes, il y aura par exemple des ingénieures, une artisane en menuiserie d’art, des enquêtrices, une conductrice de train, une tailleuse de pierre, des militaires, des viticultrices, une peintre en bâtiment, des dirigeantes d’entreprises ou encore une pilote d’avion.

Pilotée par l’association FETE et par Nathalie Bonnot, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité de Saône-et-Loire, cette manifestation est organisée avec plusieurs partenaires locaux : Le Centre d’Information et d’Orientation, le MEDEF, l’UIMM, la Gendarmerie, France Travail, la Mission Locale, l’Education Nationale, et le Collège « En Bagatelle » de Tournus.

Le Carrefour des Carrières au Féminin est soutenu par : Le Fonds Social Européen, La Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental de Saône-et-Loire, et par la Ville de Tournus.