"Comment faire plus avec moins d'argent ?", Frédéric Bouchet, maire de Louhans, se livre à info-chalon.com

Interpellé par Lionel Juillard, ancien attaché parlementaire de Cécile Untermaier ex-députée PS de la Bresse, (ancien rédacteur en chef de l'Indépendant, membre d'opposition du conseil municipal de Louhans, actuel Directeur de Cabinet de la communauté d'agglos de Lons-le-Saunier, Jura, ndlr), F.BOUCHET « ne s'attendait pas à cette critique concernant les services publics car les socialistes trouvent toujours qu'il n'y a jamais assez de services publics ».

« Cet élu de gauche affirmé qui se plaint de trop de services publics et que la mariée est trop belle en ayant peur du dérapage budgétaire, c'est sans doute logique mais pas à Louhans, car dès le début de mon mandat en 2014, on a voulu tout rationaliser ».

« De 2020 à 2024 soit 5 années pleines, Louhans n'a transféré aucune compétence ni aucun employé à l'Intercommunalité à qui la commune verse une participation de 700 000 euros par an, pour les transferts effectués lors du 1er mandat.

De plus, l'Etat a transféré aux communes de nouvelles missions dont fait partie la dématérialisation numérique (cartes grises, passeport, etc...) sans toujours l'accompagnement financier nécessaire. Louhans a donc embauché 3 conseillers numériques qui s'occupent de tous les problèmes engendrés par cette numérisation à marche forcée auprès d'un public souvent désemparé, et se rendent aussi à domicile avec l'équipement nécessaire pour les personnes ne pouvant se déplacer.

Louhans a pris en charge l'accompagnement extra-scolaire des 2 classes ULIS (enfants handicapés), bien que non obligatoire, avec des assistants péri-scolaires s'adaptant aux besoins (études après les cours, cantine, etc...).

La ville a crée une maison des jeunes ados de 13 à 18 ans dans une ancienne école avec 4 salles, des jeux, 1 gymnase, et une salle des fêtes pour que les jeunes puissent fêter leur anniversaire, (les parents n'ayant pas forcément les locaux adaptés, ndlr) avec 2 à 3 surveillants payés par la mairie, pour que tout se passe bien.

Louhans a aussi renforcé le service « sport et social », organisant des lieux d'inclusion, des compétitions inter-quartiers ou inter-générationnels, accompagne les clubs sportifs sans s'y substituer avec un « pass-sport » à l'image du pass-culture de 30 euros par an sous forme de coupons, et des animations sportives et culturelles lors du 1er forum organisé conjointement avec 3 élus : Gérald ROY, Nelly RODOT et Cécile GILLET qui travaillent ensemble dans 3 services avec une seule directrice. L'office municipal des sports passant ainsi de 2 100 à près de 4 000 adhérents ! »

« Louhans a aussi renforcé sa police municipale (armée), passant d'1 policier et 4 ASVP à 3 policiers et 2 ASVP sur la voie publique. » (Entre autres réalisations, voir louhans-chateaurenaud.fr et bulletin municipal n° 3 d'avril 2025, « vivre sa ville » une histoire qui se construit ensemble, ndlr).

F. Bouchet a tenu à « remettre l'église au milieu du village » et a précisé ses méthodes d'organisation et de gestion optimisées pour fournir le meilleur service au meilleur prix.Il fait un bilan non exhaustif (voir ci-dessus, ndlr ) de la réalisation de ses programmes.

« Avec une méthode simple et efficace, utilisée pour tous les services de la ville de Louhans : les RH (relations humaines, ndlr) se renouvellent en permanence avec la mutualisation des services, la pratique des tâches transversales, la polyvalence des compétences et une organisation interne décloisonnée. Exemple : à chaque départ (retraite, mutation, etc...), on regarde si cet emploi ne peut pas être réparti entre différents postes ou services, sans forcément procéder à son remplacement systématique dans les mêmes conditions. Avec éventuellement des contrats de travail sans les mêmes horaires ni le statut d'emploi public, moins onéreux.

Toutes ces créations faites malgré les augmentations salariales imposées par l'Etat : point d'indice de + 0,99 % /an et SMIC de + 3,20 % /an, grâce au travail collectif réalisé depuis 2014 par les équipes d'élus conjointement avec les directeurs des services, travail interne collégial de rationalisation de toutes les fonctions et à tous les étages avec cette mise en place difficile, longue, fastidieuse mais nécessaire à moyen terme, pour amortir une masse salariale passant de 3,2 millions d'euros en 2020 à 3,570 millions d'euros en 2024, soit une augmentation de 370 000 euros représentant 2,22 % sur 5 ans...moins que l'inflation !

Avec aussi, l'obligation de la mise en œuvre demandée par l'Etat de travailler 1 607 heures/an (35 h/semaine), nous avons mis en place, entre autre, une prime de « présentéisme » d'un % du salaire annuel pour les agents absents moins de 9 jours/an, sauf bien sûr congés maladie longue durée dûment justifiés ! »

« On critique la fonction publique qui travaillerait moins que le secteur privé mais nos fonctionnaires travaillent tout autant pour la collectivité... et bien davantage que ceux qui préfèrent rester à la maison sans rien faire en vivant des aides sociales »... ! »« Leurs activités se complètent, exemple : lors du marché du Lundi, les équipes municipales veillent à la propreté des lieux, avant et après celui-ci, pour que les forains puissent travailler dans les meilleures conditions ainsi que nos habitants et commerçants sédentaires dès la fin de celui-ci. Pareillement pour les 400 manifestations annuelles à Louhans souvent réalisées les W-E et jours de fêtes. De plus, nos fonctionnaires municipaux sont recrutés exclusivement par « une commission de recrutement » sur des critères de compétences exigeants, l'embauche par « piston » n'étant plus d'actualité aujourd'hui ! »



Propos recueillis par Colette Petitjean