Les hôpitaux du nord Saône et Loire font appel au drone

Le GHT Saône-et-Loire Bresse Morvan va expérimenter le transport de matériel médical par drone. Un premier vol d’essai aura lieu le 14 mai 2025 entre le centre hospitalier de Sevrey et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Une première en Bourgogne-Franche Comté.

Premier projet de ce type en Bourgogne-Franche-Comté, il s’inscrit dans une démarche de modernisation et de décarbonation de la logistique hospitalière.

Un pont aérien décarboné au service du parcours de soins

Chaque jour, de nombreux échantillons biologiques, médicaments ou dispositifs médicaux doivent transiter entre les établissements du GHT. Jusqu’à présent, ces transports étaient assurés par la route, avec des délais pouvant être allongés par la circulation et faisant peser, sur l’environnement, un impact non négligeable.

Grâce au drone, le temps de trajet sera réduit de moitié grâce à des vols directs à 110 km/h. Ce drone dispose d’une capacité de transport d’environ 200 tubes de prélèvements ou de trois kilos de matériel.

Cette solution vise à améliorer le maillage territorial, à fluidifier le parcours de soins et à répondre plus rapidement aux situations d’urgence, tout en réduisant l’empreinte carbone du transport médical.

Un projet structurant et sécurisé

Fruit d’une collaboration étroite entre les équipes hospitalières, les laboratoires, les services support et le prestataire sélectionné, le projet a franchi toutes les étapes réglementaires : étude de faisabilité, obtention des autorisations de vol, publication d’une zone réglementée temporaire (ZRT) et préparation des sites de décollage et d’atterrissage.

Les vols d’essai débuteront le 14 mai, avec une première liaison technique entre Sevrey et Montceau, avant une extension prévue vers Chalon-sur-Saône. L’expérimentation prévoit 30 allers-retours, sous supervision humaine depuis un centre de contrôle, garantissant la sécurité des opérations, y compris en conditions météorologiques dégradées.

Une démarche concertée avec les acteurs du territoire

Le GHT a informé les mairies des communes survolées, notamment celles proches des zones de décollage et d’atterrissage, pour répondre aux éventuelles questions sur la sécurité ou le bruit (soit 40 dB, volume inférieur au seuil réglementaire).Les équipes hospitalières ont également été associées à la démarche, avec une communication interne dédiée visant à expliciter les objectifs, les modalités pratiques et les bénéfices attendus pour les patients et les professionnels.

Un engagement pour l’avenir

Ce projet s’inscrit dans la stratégie régionale de mutualisation des ressources et de lutte contre les déserts médicaux, en offrant une solution logistique innovante, sûre et respectueuse de l’environnement. Il constitue une étape majeure vers la généralisation des transports médicaux décarbonés en France et positionne le GHT Saône-et-Loire Bresse Morvan comme pionnier en Bourgogne-Franche-Comté.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions éventuelles qui vous permettrait d’enrichir

l’information adressée à la population locale