Projet de loi "contraintes" - FDSEA 71 et Jeunes Agriculteurs de Saône et Loire adressent une lettre ouverte aux députés du département

Madame la Députée, Monsieur le Député,

Il y a un an, les mobilisations syndicales de masse ont marqué la population française par leur ampleur, leur dignité et le consensus national qui s’est dégagé. Le gouvernement de l’époque, puis ceux issus de la dissolution, semblaient avoir pris la mesure des attentes des agriculteurs en matière de simplification, de compétitivité et de la nécessité de redonner des perspectives à notre secteur.

C’était mal connaître le fonctionnement de l’Assemblée Nationale. Vos collègues, membres de la commission du développement durable, viennent de supprimer les principales mesures, mieux, ils renouent avec leur habitude en imaginant de nouvelles contraintes dont notre pays a le secret°!

Nous pourrions vous adresser des éléments techniques, une liste d’amendements, des propositions mais nous ne serions à la hauteur ni des enjeux ni des attentes du Pays.

Cette loi est essentielle d’abord pour la France qui doit :

- Affirmer la place de l’activité agricole comme une priorité nationale pour participer à la (re) conquête de notre souveraineté et maîtriser la qualité de notre alimentation ;

- Mettre un terme aux surtranspositions qui pèsent le plus lourdement sur la compétitivité des filières agricoles ;

- Diminuer les distorsions de concurrence avec nos partenaires européens et internationaux ;

Nous en appelons donc solennellement et individuellement à chacune et chacun de vous, Député(e) de Saône-et-Loire pour prendre une position personnelle, claire, ferme et « définitive » : soutenir cette proposition de loi dans son esprit et sa globalité ou tourner le dos à l’agriculture, faire le choix de renouer avec les jeux d’appareils, les calculs politiques et autres « combinaziones » que nous voyons se dessiner.

La réaction des agriculteurs, des viticulteurs, des éleveurs et avec eux de nos organisations syndicales majoritaires sera à la hauteur de la déception, des attentes, des enjeux, proportionnelle à ce qu’il faudrait bien appeler une trahison !

L’agriculture Française espère un sursaut de sa représentation nationale.

Dans cette attente, nous vous prions de croire en l’expression de nos salutations syndicales.

Le Président FDSEA 71 Le Président JA 71

Christian BAJARD Maxime BONNOT