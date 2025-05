LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Parce que nous connaissons les réalités du terrain, nous savons ce que vivent nos concitoyens", des élus locaux appellent à voter Clément Mugnier et Isabelle Louis

Dans une tribune co-signée, plusieurs dizaines d'élus locaux ou ayant été aux responsabilités, appellent à voter Clément Mugnier dimanche prochain, 1er tour des élections législatives partielles sur la 5e circonscription de Saône et Loire.

Chères électrices, chers électeurs,



Nous, élus locaux — maires, adjoints, conseillers municipaux —, mais aussi acteurs de la vie associative, culturelle et citoyenne de ce territoire, appelons les habitantes et habitants à soutenir la candidature de Clément Mugnier, candidat d’une gauche de rassemblement à l’élection législative partielle du 18 mai.



Parce que nous connaissons les réalités du terrain, nous savons ce que vivent nos concitoyens : des communes sans médecins, des hôpitaux fragilisés, des écoles menacées de fermeture, des gares désertées, des services publics éloignés ou en voie de disparition. Ce recul permanent de l'État frappe d’abord les plus modestes, les plus isolés, les plus âgés.



Face à cette urgence démocratique et sociale, Clément Mugnier porte une voix claire, combative et profondément ancrée dans les valeurs de justice sociale et d’égalité territoriale.



Un engagement sans faille pour la santé de proximité



Sur notre territoire, il devient chaque jour plus difficile de trouver un médecin traitant, de consulter un spécialiste, ou même d'accéder aux soins de base. La désertification médicale n’est pas une fatalité, c’est le résultat de choix politiques et du laisser-faire permanent. Clément Mugnier propose des solutions concrètes pour permettre à chacun d’accéder aux soins sans mettre en concurrence les territoires.



La défense des services aux publics, piliers de la République



École, poste, transport, sécurité sociale, justice de proximité : nous refusons que ces services soient gérés comme des entreprises privées. Ils sont les garants de l’égalité républicaine. Clément Mugnier s’engage à défendre une présence publique forte, humaine et accessible, en zone rurale comme en périphérie urbaine.



Nous savons pouvoir compter sur lui pour porter ces combats à l’Assemblée nationale. Parce qu’il connaît notre territoire, parce qu’il l’écoute, parce qu’il y vit et s’y engage. Dans un moment où la défiance envers les institutions est grande, il est essentiel de porter à l’Assemblée un député intègre et travailleur, proche des habitants, et fidèle à ses convictions.



Le 18 mai prochain, faisons le choix d’un député qui nous ressemble et nous défend.

Nous soutenons avec conviction la candidature de Clément Mugnier.

Signataires



Responsabilités nationales et parlementaires

Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté

Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

David Marti, maire du Creusot, président de la Communauté urbaine Creusot Montceau, vice-président de Villes de France

Christophe Sirugue, ancien vice-président de l’Assemblée nationale, ancien député de Saône-et-Loire, ancien président du Grand Chalon, ancien maire de Chalon-sur-Saône

Cécile Untermaier, ancienne vice-présidente de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, ancienne députée de Saône-et-Loire, vice-présidente du conseil général de Saône-et-Loire

Didier Mathus, ancien député de de Saône-et-Loire, ancien président du Communauté urbaine Creusot Montceau, ancien maire de Montceau-les-Mines



Responsabilités régionales

Laëtitia Martinez, vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge de l’enseignement supérieur, la recherche, l’égalité réelle et la laïcité

Franck Charlier, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de Saône-et-Loire

Jean-Claude Lagrange, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, vice-président de la Communauté urbaine Creusot Montceau

Francine Chopard, conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté

Guillaume Badet, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté



Responsabilités municipales, intercommunales et départementales

Evelyne Couillerot, conseillère départementale de Saône-et-Loire

Jean-Marc Hippolyte, conseiller départemental de Saône-et-Loire

Jean-Luc Fonteray, conseiller départemental de Saône-et-Loire, maire honoraire de Salornay-sur-Guye

Jean-Marc Frizot, vice-président de la Communauté urbaine Creusot Montceau

Jérémy Pinto, vice-président de la Communauté urbaine Creusot Montceau

Yohann Cassier, maire de Montchanin

Eric Jannot, maire d’Écuisses

Jean-Paul Luard, maire des Bizots

Philippe Fournier, maire de Gergy, conseiller communautaire du Grand Chalon

Yvan Noël, maire d’Oslon, conseiller communautaire du Grand Chalon

Patrick Théveniaux, maire de Marnay, conseiller communautaire du Grand Chalon

Stéphane Hugon, maire de Lux, conseiller communautaire du Grand Chalon

Groupe coopération du Grand Chalon

Jean-Yves Vernochet, ancien maire de Montchanin, ancien conseiller départemental de Saône-et-Loire

Raymond Gonthier, ancien conseiller départemental, ancien vice-président du Grand Chalon, ancien maire adjoint de Champforgeuil

Thomas Neufond, maire adjoint de Montchanin

Jean-Noël Despocq, ancien maire de Saint-Marcel

Laurent Cagne, conseiller municipal de Chalon-sur-Saône

Michel Bonnet, conseiller municipal de Chalon-sur-Saône

Tristan Bathiard, conseiller municipal de Saint-Rémy

Claude Souchon, ancien maire de Saint-Rémy



Acteurs de la société civile et politiques

Stéphane Carlier, romancier chalonnais et ancien diplomate

Daniel Deriot, journaliste et auteur

Thomas Bonnot-Cauvin, animateur fédéral des Jeunes socialistes de Saône-et-Loire

Enzo Coiffier, secrétaire général des Jeunes socialistes de Saône-et-Loire

Sébastien Latino, secrétaire de la section PS Montceau-sud CU