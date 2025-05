Pour les retraités CFDT Saône et Loire , la suppression de l’abattement de 10%, c’est NON ! mais l’enquête qu’ils viennent de faire leur dit : « un meilleur accès aux soins, c’est OUI et urgemment ! »

Le Conseil Syndical des Retraités CFDT de Saône et Loire a tenu sa réunion trimestrielle à Chalon sur Saône. L’ensemble des unités locales (Chalon, Gueugnon, Le Creusot, Mâcon, Montceaux et Tournus) étaient représentées.

Ce conseil a été marqué par deux sujets prégnants de l’actualité : la préparation du budget 2026 et l’accès aux soins, via la loi débattue actuellement au parlement.

Les membres du Conseil Syndical ont réaffirmé leur opposition à la suppression de l’abattement de 10% dans la déclaration de revenus. Cette idée qui a germé dans la tête de ceux qui ont mené la France dans une situation financière catastrophique est injuste et inique.

Elle est injuste parce qu’elle taxerait spécifiquement les retraités, et essentiellement des retraités aux revenus modestes et intermédiaires. En effet, si l’abattement aurait des effets dès les basses pensions en faisant entrer dans l’impôt nombre de retraités jusqu’alors exemptés, par le jeu du plafonnement de l’abattement (4321€ en 2025) l’augmentation d’impôts ne serait plus progressive pour les salaires au-delà de 43210€ par an.

Elle est inique car, à partir d’une fausse interprétation de l’abattement (notion de « Frais Professionnels alors que ce ne sont pas les motivations du législateur à sa création), elle stigmatise une catégorie de français, les retraités, qui, de « nantis », ne vont pas tarder à être considérés comme des « profiteurs » alors qu’ils ont pour une part significative, contribué à la richesse de notre société, sont à l’origine des conditions de vie plutôt favorables dont bénéficient les français.

Elle est inique, car au moment où on cherche à reprendre aux retraités ce qu’ils ont acquis ou plutôt conquis, leur pension, on parle de retirer la contribution exceptionnelle sur les très hauts salaires (250.000€ par an pour un célibataire, soit 21.000€ par mois) !

Un temps important a été consacré à la découverte et au partage des résultats de la grande enquête santé en Saône et Loire, conduite par les retraités CFDT.

Menée de janvier à avril 2025, cette enquête, qui n’est pas un sondage, destinée à percevoir le vécu et le ressenti des adhérents Retraités CFDT et de leurs proches quant à l’accès aux soins en Saône et Loire, est une pleine réussite. Un adhérent sur deux a répondu et a entrainé deux personnes de son entourage. Les réponses ont été enregistrées, agrégées et feront l’objet d’une présentation lors de l’Assemblée Générale annuelle, en mai à Chalon.

Les premières pistes seront explorées dans cette même assemblée générale, au cours d’une table ronde qui réunira différents acteurs du secteur de la Santé et de l’Autonomie, dont le Président du Conseil Départemental, la Secrétaire-Générale Nationale de l’Union Confédérale des Retraités CFDT, deux Médecins Généralistes membres du syndicat MG-France, un médecin généraliste praticien.

Cette table ronde sera l’occasion d’identifier les points de sensibilité, les priorités d’action et clarifiera les chantiers de travail à conduire dès 2025 par les Retraits CFDT dans leur rôle de représentation et défense des retraités, mais aussi avec les acteurs et responsables du secteur.

Pour les Retraités CFDT de Saône et Loire

Paul MARCONOT

Secrétaire Général Adjoint