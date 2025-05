Pour Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire, face aux «attaques de loup en Saône-et-Loire, l’angoisse des éleveurs doit prendre fin»

Communiqué :

Attaques de loup en Saône-et-Loire : l’angoisse des éleveurs doit prendre fin

Ces derniers jours, veau, agneaux et brebis ont été massacrés sur la commune de Morey et alentours.

Dès lundi, je me suis entretenue avec Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Nous avons pu faire le point sur la situation, les types de dépenses éligibles à l’aide à la protection contre la prédation par le loup et les conditions d’indemnisation des dommages.

Madame la ministre a demandé à ses services de travailler en lien étroit avec M. le préfet de Saône-et-Loire - 2e département de France le plus touché - et il s’est rendu à Morey.

Face à la détresse des éleveurs et de leurs familles, profondément angoissés pour leurs troupeaux, face au traumatisme provoqué par la souffrance des animaux blessés ou par la vision de leurs dépouilles, il faut réagir fermement, accompagner les éleveurs pour assurer la protection de leurs bétails. La pression constante qu'ils subissent doit cesser.

La ministre m’a assurée cet après-midi au Sénat suivre le dossier heure après heure. Des tirs pourraient avoir lieu dès lundi si les conditions sont requises.



Marie Mercier

Sénateur de Saône-et-Loire