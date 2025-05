LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - A Montceau les Mines, Arnaud Sanvert sort l'atout maître Jordan Bardella

Quand le patron débarque, il y a une valeur hautement symbolique. Entre deux TGV, Jordan Bardella, Président du Rassemblement National est venu réaffirmer son soutien à Arnaud Sanvert, "d'autant plus qu'il n'a rien à se reprocher". Le recours déposé par Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot concernait un certain nombre de bureaux de vote à Chalon sur Saône et Torcy avait été validé par le Conseil Constitutionnel, considérant que la qualification au 2e tour de Gilles Platret reposait sut 4 voix.

A la question de savoir si le RN considère cette nouvelle élection comme un vol, Jordan Bardella s'est voulu sans ambiguité sur le sujet. "C'est une vraie injustice. J'appelle tous les électeurs et ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs à se mobiliser en faveur d'Arnaud Sanvert, "je les appelle à se mobiliser et à confirmer leurs votes".

"Un département où le RN s'est enraciné"

Jordan Bardella fait de cette élection un enjeu de "defense de la ruralité et de l'agriculture française", "Arnaud Sanvert étant le seul candidat d'opposition à la politique de Macron". Le chef de file du Rassemblement National a salué l'engagement du député sortant, "qui a plus fait en 8 mois que le député précédent", considérant sans les citer que les autres candidats Martin ou Jarrot, sont "les candidats de la Macronie siégant dans la même majorité". Jordan Bardella est revenu sur le désistement de Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot, "sur demande de Gabriel Attal pour des accords contre-nature entre la France Insoumise et la Macronie".

"J'appelle tous les Patriotes à réitérer cette victoire, et ne pas se la laisser voler".

"Voter Sanvert, c'est voter un député qui sera chargé de préparer l'après-Macron"

Jordan Bardella a renouvelé les menaces pesant sur le gouvernement, considérant qu'il n'est pas "question d'attendre jusqu'en 2027", annonçant sa volonté de nouvelles élections législatives anticipées. C'est dire que le 25 mai au soir prochain, le candidat qui sortira vainqueur de cette législatives anticipée, devra sans doute replonger dans le bain rapidement, au regard des annonces formulées par le leader du RN.

L'appel à voter Arnaud Sanvert est surtout "l'appel à voter un député qui sera chargé de préparer l'après-Macron" a martelé Jordan Bardella. Il n'a manqué de qualifier Arnaud Sanvert, "de porte-voix efficace à l'Assemblée Nationale", "un des députés français les plus assidus".

Pour Aurélien Dutremble, député la circonscription voisine, "sa place est encore chaude et on l'attend de pied ferme".

"Je suis convaincu que Arnaud va gagner parce que c'est légitime"

"On a 143 avocats du peuple français à l'Assemblée Nationale, on a besoin d'Arnaud pour porter le combat".

Pour celle et ceux qui auraient la volonté de s'abstenir, "s'abstenir c'est voter Macron" a lancé Jordan Bardella, " je suis convaincu qu'Arnaud va gagner, parce qu'il est légitime sur la circonscription".

Un appel à la vigilance renforcée a été lancé auprès des électeurs, face "aux méthodes de voyou" du Parti de la France, reprenant un certain nombre de codes propre au Rassemblement National, laissant craindre une confusion dans les bulletins de vote. Un recours ayant été déposé mais dans l'attente Jordan Bardella a demandé aux électeurs "de ne pas se laisser avoir".

Laurent GUILLAUMÉ