LEGISLATIVES- 5e circonscription de Saône et Loire - Jérôme Durain, sénateur PS de Saône et Loire, salue le résultat de Clément Mugnier, et sa 3e place.

Les électeurs de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire ont choisi de porter les candidatures d’Arnaud Sanvert et de Sébastien Martin au 2nd tour de l’élection législative partielle. Je veux adresser mes félicitations les plus chaleureuses à Clément Mugnier et à Isabelle Louis. Pour une première candidature, dans un contexte difficile pour la gauche, cette 3ème place est un excellent résultat, riche d’enseignements.

L’écart très net avec la candidature LFI prouve que le rassemblement et l’unité de la gauche auraient dû se faire autour des deux candidats socialistes. Je regrette le maintien d’une autre candidature à gauche, qui malgré des soutiens nationaux appuyés, nous prive de l’accession au second tour.

Ce résultat est également porteur d’enseignements en vue des prochaines échéances où la gauche devra trouver le chemin de l’union. En cohérence avec mon combat constant contre l’extrême droite, j’appelle au second tour, à faire barrage contre la candidature du candidat RN.

Jérôme Durain