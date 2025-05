LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - André Accary félicite Sébastien Martin et espère "un député engagé pour la circonscription"

La 5e circonscription a voté, les résultats sont tombés.

Je tiens à féliciter très sincèrement Sébastien Martin pour sa qualification au second tour.

Heureux que cette campagne de terrain, d’écoute et de projets, ait rencontré un écho dans la 5e circonscription !

Pour autant, rien n’est joué.

Au deuxième tour dimanche prochain, Sébastien fera face au candidat du rassemblement national. J’espère vraiment que cet élan en faveur de Sébastien Martin se confirmera et que nous aurons enfin un député engagé pour faire avancer avec efficacité les dossiers, pour faire un travail utile pour l’avenir de la Saône-et-Loire. Un député sur lequel nous pourrons compter !

André Accary - Président du Conseil département de Saône et Loire