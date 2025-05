Une dégradation orageuse annoncée dans l'après-midi en Saône et Loire

Après quelques journées très estivales, la Saône et Loire devrait faire l'objet d'une perturbation orageuse dès ce lundi après-midi. C ‘est principalement l’Ouest du département qui semble concerné, du Charolais au val d’Arroux, Bassin minier, Autunois, avec probable débordement un peu plus à l’Ouest puis un déplacement vers le Nord. Cette dégradation orageuse quittera définitivement le département entre 21H et 22H précise la page Facebook Météo 71 Saône et Loire.