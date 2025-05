Vers un épisode de gel de printemps en Bourgogne ?

Ciel dégagé, rayonnement nocture, baisse des températures et humidité... le cocktail peut s'avérer explosif dans les deux nuits à venir, et notamment celui de vendredi à samedi. La prudence est vraiment de mise. Si vous avez des plantes à l'extérieur craignant le gel, il est plus prudent de les mettre à l'abri. Un épisode de courte durée mais qui pourrait s'avérer fatal pour la végétation. Les viticulteurs de Saône et Loire et de Côte d'Or vont sans doute avoir les yeux rivés vers la météorologie.