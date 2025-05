Scènes en campagne : le Département de Saône-et-Loire invite à la découverte du patrimoine et de la culture dans les moulins et pressoirs

vec de la danse, du théâtre, du cirque, des spectacles de rue, de la musique…, la programmation artistique riche et variée de cette tournée culturelle sublimera l’atmosphère unique des moulins et pressoirs.

Après avoir exploré lavoirs, fours, forges et tuileries, puis les châteaux, Scènes en campagne offrira cette année une occasion de visiter moulins et pressoirs, des sites souvent fermés au public, et de profiter d’un divertissement culturel près de chez soi, en milieu rural.

Chaque soirée sera une véritable immersion au cœur de la culture et du patrimoine local, avec au programme :

Deux spectacles vivants proposés par des compagnies professionnelles et amateurs issues du département, couvrant un large éventail de disciplines.

Une mise en valeur du patrimoine grâce à la participation active des associations locales de protection du patrimoine, offrant un éclairage passionnant sur l'histoire et la spécificité des moulins et pressoirs visités.

Un accueil chaleureux et convivial dans l'esprit des petites communes rurales de Saône-et-Loire, favorisant le partage et la proximité.

Scènes en campagne s'inscrit pleinement dans la volonté du Département de rendre la culture accessible à tous les Saône-et-Loiriens, en proposant un divertissement culturel de proximité.

Informations pratiques :

Du 2 au 27 juin 2025

Lieux : Hurigny, Demigny, Saint-Yan, Sens-sur-Seille, Toulon-sur-Arroux, Jambles, Mesvres, Ménetreuil

Gratuit

Tout public

En plein air (repli possible en cas d’intempéries)

Buvette et petite restauration sur place