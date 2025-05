Gîtes de France 71 - Une assemblée générale et un anniversaire !

Journée d’assemblée générale élective, c’était également l’occasion de fêter les 70 ans de la marque avec les propriétaires adhérents. Cette rencontre annuelle, conviviale et festive, est un moment crucial pour échanger sur les enjeux du tourisme en Saône-et-Loire.

Acteur incontournable du tourisme

Jean-Claude Dupenloup, président des Gîtes de France 71, ouvrait cette assemblée générale par un mot d’accueil empreint de fierté, notamment pour le travail réalisé par l’ensemble des membres du conseil d’administration ainsi que par l’équipe de la société de commercialisation. Ce dynamisme collectif était l’occasion de rappeler quelques chiffres significatifs concernant l’implantation des Gîtes de France en Saône-et-Loire avec 692 hébergements (583 gîtes, 84 maisons d’hôtes et 25 gîtes de groupe), 75 nouvelles adresses labellisées en 2024 et un volume d’affaires de plus de 3 900 000 € pour cette même année. Cette contribution significative à l’économie locale et à l’attractivité du territoire place sans doute les Gîtes de France 71 comme un acteur majeur du tourisme en Saône-et-Loire. Fierté donc, mais aussi une certaine déception de la part du président au regard de l’absence de représentants élus. Après de chaleureux remerciements aux partenaires présents et aux propriétaires venus nombreux, c’est Monsieur Philippe, directeur du lycée horticole de Tournus qui souhaitait la bienvenue dans son établissement à toutes et tous et présentait les prestations proposées par le lycée.

Quitus donnés aux administrateurs à l’unanimité pour tous les rapports.

Après la diffusion d’une vidéo de Madame la Ministre Déléguée chargée du tourisme, Nathalie Delattre, témoignage de la haute considération et du respect du gouvernement envers Gîtes de France et de tous les acteurs qui font vivre les territoires, place était laissée à l’assemblée générale ordinaire avec la présentation des différents rapports, moraux, d’activités et financiers. Avec le rapport moral qui mettait en avant les 97% d’avis positifs sur Gîtes de France et la première place du classement au niveau des hébergements de Saône-et-Loire, deux points importants ont été soulignés, à savoir les excellents résultats de l’agence malgré un effectif réduit, et le passage à la gestion partagée demandé par la fédération nationale. Ce dernier point a été bien surmonté, notamment par rapport aux craintes de certains propriétaires qui louaient en direct. Les objectifs pour l’année à venir ont été annoncés : développer le réseau Gîtes de France 71, développer encore plus l’offre, renforcer la présence sur les réseaux sociaux et continuer à instaurer des moments conviviaux comme les rencontres de Noël par exemple. Concernant le rapport financier, présenté par Mireille Bouygues, trésorière, et Madame Pageaut du cabinet BR Audit, rien à signaler si ce n’est un résultat à nouveau positif et un prévisionnel à peu près équivalent pour 2025. Enfin, le rapport d’activités mettait en avant l’évolution permanente du parc « avec des logements qui rentrent chaque semaine » précisait Fabien Desmaux, responsable développement et qualité. Ce ne sont pas moins de 75 nouvelles adresses labellisées réparties équitablement sur le territoire qui ont intégré le réseau Gîtes de France 71. Annie Gille, directrice et gérante de la société de commercialisation, complétait les chiffres présentés en montrant l’évolution du volume d’affaires qui a dépassé les 3 900 000 € en 2024. Non sans peine et avec un dévouement extrême, d’où des remerciements nourris à toute son équipe ainsi qu’au conseil d’administration, toujours là en soutien. Un point a également été fait sur les outils de communication en place et à venir, outils pour la plupart induits et développés par Mégane Gille. Pour conclure, une salve de remerciements était également destinée aux partenaires de Gîtes de France 71. Soumis à l’approbation des propriétaires, quitus a été donné aux administrateurs pour l’ensemble de ces rapports, et à l’unanimité ! S’ensuivait l’élection pour le renouvellement des membres du conseil d’administration. Réalisé sous contrôle d’un huissier, Me Lalevé, le vote s’est déroulé à bulletin secret. L’ensemble des candidats a été élu : Mireille Bouygues, Véronique Bouju, Jean-Michel Bretin, Jean-Claude Dupenloup, Sylvie Degut, Frédéric Marpot, Françoise Pirson, Pascal Touzot, Véronique Vaucher et Nadine Verjat. Le mot de la fin revenait au président qui félicitait la nouvelle équipe élue et réitérait ses remerciements aux partenaires et aux propriétaires présents, avant d’inviter tout le monde à un repas champêtre (le pique-nique géant des 70 ans) suivi d’un loto, et d’une visite des serres du lycée, le tout accompagné musicalement par Emilienne à l »accordéon et Michel à la batterie.

48 Trophées clients en Saône-et-Loire pour 2024 ! Ils ont été réalisés par la Métallerie Favre.

Jean-Denis Salvèque, propriétaire de la Maison de l’Apothicaire à Cluny, présentait la plus ancienne maison datée en France. Les combles, occupés autrefois par d’immenses greniers, ont été aménagés en gîte à partir de 2012.

70 ans et toujours un grand OUI !

La marque Gîtes de France fête ses 70 ans cette année ! (NDLR édition du 16 mai) À cette occasion, tous les départements organisaient un pique-nique géant ce dimanche 18 mai, jour des assemblées générales des Gîtes de France. Les propriétaires présents étaient donc tous conviés à une après-midi conviviale et gourmande. Un apéritif et un repas champêtre étaient préparés et servis par le Traiteur du Val de Saône dans une ambiance festive et musicale. S’en est suivi un super loto, organisé par l’agence de Mâcon où de nombreux lots, généreusement offerts par des partenaires ont trouvé preneur au fil des parties. Le président ainsi que la directrice ont chaleureusement remercié leurs partenaires pour leurs dotations (René Pierre, le Hameau Duboeuf, les serres du lycée de Tournus, Novabresse, Destination Saône-et-Loire, Simie, Gamm Vert et Javel Barbizier). Un petit tour d’horizon en photos ?