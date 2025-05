CAP-25 : LES TPE/PME du département de Saône et Loire se rencontrent à Chalon sur Saône

Jeudi 12 juin, pour la 7ème édition, le Parc des Exposition accueille le CAP-25, le grand rendez-vous des TPE/PME du département, et des partenaires publics et privés des entreprises.

Ouvert à tous les professionnels, dirigeants d'entreprise, artisans, créateurs / cédants / repreneurs, professions libérales, écoles, associations, ... c’est le point de rassemblement des forces vives économiques de la Saône-et-Loire.

Industrie, Commerce, Service, Profession Libérale … ils exposent leurs savoir-faire, c’est un véritable lieu de rencontres, d’échanges et de convivialité.

En 2024, ils étaient plus de 500 visiteurs, 120 stands, et cette année, un véritable « Village numérique » vous accueille au sein du Parc des Exposition, pour découvrir l’ensemble des acteurs du numérique, de la conception des réseaux à l’IA, en passant par les cyber-attitudes et la simple bonne utilisation de sa messagerie ;

Une vitrine innovante pour explorer les solutions digitales qui façonnent l’avenir de nos entreprises.

Le lancement d’un programme pilote sera un des moments fort de la journée ….

Rendez-vous sur le site de la Cpme-71 [Cpme-71.fr],

inscrivez-vous gratuitement pour passer la journée à la rencontre des TPE/PME et leurs partenaires, déjeuner convivial, diner de clôture …. Le département économique est au Parc des Expositions le 12 juin dès 09h00 !