La Saône-et-Loire vient d'être placée en vigilance orange de 16h jusqu'à minuit

Attention un fort épisode orageux est prévu cet après-midi à partir de 16h et jusqu'en soirée pour les orages les plus violents

Sous réserve l'ensemble du département pourrait être touché par de très fortes chutes de pluie .

Les secteurs les plus concernés où il y a risque de super cellule avec des grêlons pouvant atteindre 4 à 7 cm sont la région de Charolles ,le Brionnais, le Mâconnais ,le clunyzois.

Ensuite les orages se déplaceront vers la vallée de la Grosne, de la Saône et le Val de Bresse

Les rafales de vent sous les orages vont atteindre 100 à 120 km heure .

Certaines rivières au cours d'eau pourront même être amener à deborder.

La localisation de ces orages ne peut-être totalement précise vous le comprendrez bien .

Nous vous recommandons la plus grande prudence dans vos déplacements .