Concerts 3 chorales les 21 et 22 juin à Tournus

La chorale les baladins du Tournugeois vous propose ses concerts annuels les samedi 21 juin à 20 h 30 et le dimanche 22 juin à 16 h, à la salle des arcades de TOURNUS.

Au programme de ces 2 concerts une vingtaine de chansons populaires,interprétées chaque fois par 2 chorales le samedi avec les baladins et COMME UN SOLEIL D'OUROUX, accompagné de son orchestre puis le dimanche avec à nouveau les baladins et la chorale BRESS'MELODIE, soit au total plus d'une centaine de choristes.

Ce concert se déroulera en 2 parties la première avec les baladins dans leur nouveau répertoire sur le thème de l'amitié en hommage à FRANCOISE HARDY avec ce titre qui a connu un grand succès mais aussi E BAM,l'équipe à JOJO de JO DASSIN,un medley avec vous les copains de Sheila, copains, copains (extrait de l’opérette La route fleurie chantée par Georges Guétary et Bourvil etc.

Après l'entracte vous pourrez découvrir la chorale invitée avec un répertoire varié.

Ouverture des portes une demi-heure avant le début du concert, prix d'entrée= 12 euros sur réservation et 14 euros sur place, gratuit pour les moins de 12 ans.

La réservation des places (non numérotées) est ouverte jusqu'au vendredi 20 juin, à l'office de tourisme de TOURNUS, place de l'abbaye, chaque jour de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h, téléphone 03.85.27.00.20. Paiement obligatoire à la réservation.

A noter que la réservation des places vous permet d'éviter de faire la queue à l'entrée avec les personnes qui n'ont pas de billets.