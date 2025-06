Loire, Rhône et l'Ain encore en vigilance orange aux orages... la Saône et Loire repasse en jaune

Mercredi en journée, à l'avant d'une perturbation présente sur l'Auvergne, des orages remontent par le sud sur l'Ardèche, puis s'étendent vers le nord-est pour concerner également la Drôme et l'ouest de l'Isère dans un premier temps. Il s'étendent ensuite dès la fin de matinée vers l'est de l'Isère et remontent également plus au nord vers les avant pays savoyards et l'est du département d l'Ain.

Ces orages sont localement forts et peuvent s'accompagner des phénomènes suivants :

- Chutes de grêle de taille moyenne (2-3 cm de diamètre).

- Très fortes lames d'eau en peu de temps (intensités de 20 à 40 mm/h pouvant engendrer des cumuls de plus de 50 mm en peu de temps si plusieurs cellules orageuses se succèdent).

- De fortes rafales de vent (80-100 km/h).

- Une forte activité électrique.

Le risque orageux faiblit nettement en fin d'après-midi avec l'évacuation de la perturbation vers le nord-est.