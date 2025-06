Le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Saône-et-Loire renouvelle son engagement en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap

Le 04 juin, le CDG 71 renouvelle officiellement sa convention de partenariat avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), en présence notamment de :

Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER, présidente du comité national du FIPHFP

M Gérald GORDAT, Président du Centre de Gestion

M Jean-Marc FRIZOT, Président-délégué du Centre de Gestion

Mme Marine NEUVILLE, Directrice du FIPHFP

Mme Stéphanie PERRODIN, Directrice des services du Centre de Gestion

Depuis décembre 2009, le Centre de gestion de Saône et Loire s’est engagé dans une politique volontariste en faveur du handicap en accompagnant plus de 780 collectivités et établissements publics du département dans leurs démarches d’insertion, de recrutement et de maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap.

La Mission Handicap du CDG 71 gagne en maturité au fil des années.

En plus du « traditionnel » accompagnement global ou personnalisé des collectivités, le CDG 71 s’est doté d’une cellule PDP (prévention de la désinsertion professionnelle) composée d’une équipe pluridisciplinaire : médecin du travail, infirmier en santé au travail, psychologue du travail, conseillère en évolution professionnelle, assistante sociale, etc.. et de ressources humaines supplémentaires. Une conseillère en évolution professionnelle a rejoint nos équipes en 2024 et nous sommes entrain de finaliser le recrutement d’une chargée de mission handicap. La mission principale de cette nouvelle collaboratrice sera de mettre en œuvre et d’animer la nouvelle convention signée avec le FIPHFP.

Nos ambitions pour la nouvelle convention 2025-2028

Cette nouvelle convention s’articule autour de cinq axes.

Axe 1 : Communiquer sur le recrutement et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap

Depuis l’année dernière, le Centre de gestion propose un nouveau format de rencontre appelé « les ateliers du CDG ». Ceux-ci se déroulent sur une demi-journée avec un thème défini. Le nombre de participants est volontairement limité à 20 personnes afin de faciliter les échanges.

Le Centre de gestion s’engage à organiser 6 ateliers du CDG pour informer et sensibiliser les élus, managers, gestionnaires ressources humaines, élus des F3SCT sur la politique d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Les agents devront également être informés.

Dans le cadre de cette cinquième convention, le CDG s’engage à informer et sensibiliser 50 collectivités différentes pour améliorer la saisie de la DOETH et les aides sur la plateforme.



Axe 2 : Favoriser l’employabilité et le recrutement pérenne de travailleurs handicapés dans la fonction publique

Notre objectif est d’accompagner 55 agents en situation de handicap pour faciliter leur intégration dans une collectivité en qualité de contractuel, apprenti ou stagiaire via notamment le service Objectif Emploi du CDG. Ce service comprend notamment notre agence d’intérim public.

Axe 3 : Favoriser le maintien dans l’emploi

Mettre en place un accompagnement social grâce à l’assistante sociale au travail du CDG pour les agents le nécessitant (50 accompagnements)

Réaliser les études de poste pour aménager les postes de travail (50 études de poste)

Accompagner les agents au maintien dans l’emploi grâce à la cellule PDP et au suivi par notre conseillère en évolution professionnelle (30 accompagnements personnalisés)

Axe 4 : Favoriser le recrutement de nouveaux apprentis en situation de handicap dans la fonction publique



Nous souhaitons accompagner 10 apprentis en situation de handicap et leur collectivité(renseignements sur les aides possibles, financières, matérielles et humaines, assurer un suivi plus fin…)

Axe 5 : Action spécifique

Le CDG 71 s’entoure de partenaires notamment France Travail et Cap Emploi. Il est prévu d’informer les conseillers des structures partenariales sur la diversité des métiers territoriaux (environ 250) et les particularités statutaires applicables dans les collectivités.

Le CDG 71 interviendra dans les Lieux Uniques d'Accompagnement pour présenter les métiers territoriaux au public en situation de handicap. Ce type d’intervention est indispensable tant sur le plan collectif pour diffuser l’information qu'individuel pour mieux orienter les candidats vers des postes adaptés à leurs compétences et aspirations.

Ces démarches partenariales permettront de créer un environnement plus propice à l’inclusion et à la réussite professionnelle des travailleurs en situation de handicap au sein de la Fonction Publique Territoriale.

Le montant total prévisionnel financé par le FIPHFP dans le cadre de cette convention quadriennale s’élève à 345 000 € .

Le Centre de Gestion de la fonction publique Territoriale de Saône et Loire

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire est administré par un conseil d'administration composé d'élus locaux.

Notre devise est "POUR et PAR les employeurs territoriaux..."

Bien entendu, le Centre de Gestion de Saône-et-Loire exerce l’ensemble des missions obligatoires qui lui incombe.

Nous ne nous arrêtons pas là. Les élus volontaristes et soucieux de rendre un service adapté et de qualité aux collectivités du département ont souhaité proposer une gamme diversifiée de prestations en matière de gestion des ressources humaines, d’emploi (service d’intérim public conséquent), de formation pour les secrétaires généraux de mairie, de conseil en organisation, de santé et prévention des risques professionnels, de gestion de la donnée, etc…

Le CDG 71 s’ouvre également aux agents notamment grâce à la mise en place d’un service d’assistance sociale au travail et à l’accompagnement d’une conseillère en évolution professionnelle.

Il s’ouvre également à toute personne qui souhaite travailler dans une collectivité ou un établissement public grâce à Objectif emploi dont l’une des activités principales est l’intérim public.



La nouvelle convention FIPHFP dans laquelle nous nous engageons permettra de renforcer l’attention particulière que nous portons déjà aux personnes en situation de handicap.