LEGISLATIVES - Un nouveau recours déposé sur la 5e circonscription de Saône et Loire

Allons-nous vers de nouvelles élections sur la 5e circonscription de Saône et Loire ? La question peut-être posée, au regard du recours déposé devant le Conseil Constitutionnel par Alain Cadiot. Si le dernier recours déposé par Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot portait sur des irrégularités dans le décompte des bulletins, celui d'Alain Cadiot se veut plus technique. Selon les constats formalisés, il semblerait que la propagande électorale du candidat Cadiot n'ait pas été distribuée conformément au code électoral. Un sujet obligeant le Conseil Constitutionnel à se saisir de la conformité ou pas du process électoral, en terme d'équité. A suivre donc... même si la probabilité de rejouer le match semble relativement faible au regard des résultats et des écarts de voix comptabilisés.

Laurent GUILLAUMÉ