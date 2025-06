La vigilance orange aux orages toujours active sur le pourtour Sud de la Saône et Loire

Loire, Rhône et Ain sont toujours en vigilance orange aux orages ce vendredi. La Saône et Loire reste en jaune.

Depuis plusieurs jours de l'air chaud et humide perdure du sud Auvergne au nord de Rhône-Alpes. C'est encore le cas ce vendredi et dans ce flux de sud-ouest la situation va redevenir orageuse sur ces régions pour l'après-midi et la nuit de vendredi à samedi.

Les orages vont se mettre en place en fin d'après-midi, et plusieurs salves pluvio-orageuses successives vont concerner la région, jusqu'en nuit de vendredi à samedi. Cette dégradation orageuse n'est pas à proprement parler généralisée, ainsi c'est surtout le nord de l'Isère qui devrait être concerné.

Aggravation possible du niveau de Vigilance

Les départements voisins de ceux mis en vigilance orange orage sont également susceptibles d'être concernés par le risque de phénomènes violents (grêle, fortes intensités pluvieuses et fortes rafales). La vigilance peut évoluer pour s'étendre, et il convient donc de suivre les prochaines cartes.