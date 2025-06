C'est reparti pour une semaine estivale en Saône et Loire

Les semaines se suivent et se ressemblent.

Après une fin de semaine très estivale et chaude, puis un épisode orageux, la Saône et Loire repart sous les assauts du soleil. Les températures vont grimper au fil des jours pour repasser au-delà de la barre des 30°c très rapidement. Pour le moment, la pluie ne devrait pas faire son retour avant au moins une bonne semaine. Belle semaine à toutes et tous.