Tous les collèges publics de Saône et Loire équipés de vidéo-protection... c'est quasi fait !

C'est désormais officiel, les 51 collèges publics de Saône et Loire sont désormais équipés de vidéo-protection. Seuls trois d'entre eux sont encore en phase d'attente, dont notamment celui du Creusot centre en attente de réponse ainsi que les deux cités scolaires de Digoin et Louhans dont la réponse de la région Bourgogne-Franche Comté se fait attendre.

Pour le reste, c'est officiel, les autres sont équipés, avec des degrés divers, en fonction des envies des différents conseils d'administration. Sur cette liberté de décision, André Accary s'est voulu très clair, "tout a été fait en concertation et en respectant étroitement les envies et les besoins de chaque établissement scolaire".

Trois choix étaient ainsi possibles

5 collèges ont fait le choix 1, avec l'installation de caméras dans les espaces extérieurs et aux abords avec fonctionnement en dehors des périodes d'activités, 31 collèges ont plébiscité l'option 2, à savoir l'installation de caméras dans les espaces extérieurs et aux abords, des couloirs et des des escaliers, avec fonctionnement en dehors des périodes d'activités, à l'image du collège Aragon. Enfin 12 collèges ont fait le choix de caméras dans les espaces extérieurs et aux abords, des couloirs et escaliers avec fonctionnement permanent.

A noter que le département a proposé ses services aux différents collèges privés de Saône et Loire, tout en respectant les procédures en vigueur sur les liens public-privé.

Coût prévisionnel global ? Pas moins de 6,4 millions d'euros ont été budgétés par le département de Saône et Loire.

"il s'agit d'un plan à plusieurs étages... et la vidéo-protection est le dernier étage"

Après l'installation des alertes sonores en cas d'intrusion ou d'incident grave, puis de la sécurisation des accès extérieurs avec la mise en place de visiophone ou de barrières automatisées, mais aussi la gestion automatisée des contrôles d'accès, la sécurisation des collèges représente un investissement de l'ordre de 13,6 millions d'euros pour les finances départementales.

Mise en service attendue pour le 11 juillet pour les 30 premiers collèges, puis 16 suivront à compter de la rentrée 2025.

Respect de la RGPD

Salwa Philibert, Directrice de cabinet du Préfet de Saône et Loire, a rappelé que tout le dispositif reposait sur un respect strict des libertés publiques, tant par l'emplacement des caméras que par le traitement des données collectées. Toutes les images seront préservées automatiquement sur un laps de temps d'un mois, le temps de toute utilisation éventuelle en cas d'intrusion ou dégradations. Les collèges ainsi raccordés auront la possibilité de faire appel à des prestataires spécialisés dans la sécurité des bâtiments en cas de sollicitation.

"C'est un travail de longue haleine qui trouve son aboutissement aujourd'hui" complète Mathilde Chalumeau, "en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs pour des solutions les plus abouties".

Laurent GUILLAUMÉ