L'association Lire et Faire lire a célébré son quart de siècle en Saône et Loire au Château de Germolles

À l’occasion des 25 ans du programme Lire et Faire Lire, les lectrices et lecteurs bénévoles de Saône-et-Loire se sont retrouvés jeudi 22 mai dans le cadre enchanteur du château de GERMOLLES, à Mellecey, pour un après-midi placé sous le signe du partage, de la culture et de l’émotion.



Près de 30 bénévoles ont répondu présents à cette invitation, pour célébrer l’engagement de toutes celles et ceux qui, chaque semaine, offrent un moment de lecture aux enfants dans les crèches, les écoles ou les structures sociales.



Anne Prost-COSSIO, conteuse et lectrice bénévole, a emmené le groupe dans un voyage poétique au fil des mots de Colette et d’auteurs inspirés par la nature.

La visite du château, a enrichi cette journée culturelle et conviviale.

Un moment fort de reconnaissance pour l’implication de ces bénévoles passionnés, qui, depuis un quart de siècle, contribuent activement à transmettre le goût de la lecture aux plus jeunes.

Lire et Faire Lire, continue de faire vivre l’idée simple mais essentielle que la lecture est un formidable vecteur de lien intergénérationnel et d'ouverture au monde.

Joyeux anniversaire à Lire et Faire Lire, et merci à toutes celles et ceux qui font vivre cette belle aventure humaine au quotidien !