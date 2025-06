Situation des auto-écoles en Saône et Loire - la mise au point de la Préfecture

Communiqué de la préfecture

Les difficultés rencontrées par les auto-écoles et les élèves conducteurs dans l’obtention de place d’examen au permis de conduire, qui résultent d’événements conjoncturels et totalement externes aux auto-écoles, font l’objet d’une attention toute particulière des services de l’État depuis plusieurs mois. Depuis janvier 2025, cette situation est mensuellement examinée à l’occasion de comités de suivi, présidés par Monsieur le Préfet et auxquels participent notamment les représentants des établissements d’enseignement à la conduite.

À l’occasion du dernier comité, réuni en préfecture le 17 juin 2025, les services de l’État ont dressé le bilan des actions réalisées et de celles à venir.

Les arrivées progressives de nouveaux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière – échelonnées jusqu’au printemps 2026, les renforts extra-départementaux et les examens supplémentaires effectués par les inspecteurs de Saône-et-Loire lors de leur temps de repos, vont permettre de rétablir progressivement le bon fonctionnement du service public.

La situation du nombre de jours d’examen s’améliore en juin, et sera encore améliorée en juillet et août, durant lesquels un nombre conséquents de places d’examens seront proposées aux auto-écoles. Ainsi, les délais de présentation à l’examen du permis de conduire devraient commencer à diminuer.

Mâcon, le 18 juin 2025

Le préfet de Saône-et-Loire rappelle que cette situation tout à fait exceptionnelle n’est en aucun cas imputable aux auto-écoles, et que tout acte d’intimidation, de menace ou de violence à leur égard ou à l’encontre des inspecteurs du permis de conduire fera l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.