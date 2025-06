Vers une vigilance sécheresse en Saône et Loire ?

Un comité eau et sécheresse se tiendra ce mardi à Mâcon.

Le Préfet de Saône et Loire présidera le comité de l'eau et de la sécheresse mardi prochain à Mâcon, en présence des différents services de l'Etat. Pour rappel, le Préfet de Côte d'Or a déja activé les seuils d'alerte le 13 juin. La Saône et Loire pourrait bien suivre d'ici quelques jours, alors que l'épisode caniculaire commence à impacter le département.

Photo L.G