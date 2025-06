Vers un pic de chaleur à 37°c ce dimanche en Saône et Loire ?

Journée de très forte chaleur ce dimanche, avec un pic de l'épisode annoncé pour ce jour. Les maximales pourraient atteindre les 37°c en milieu d'après-midi. La fin de journée pourrait voir surgir des coups de tonnerre et des épisodes orageux violents si cela devait se concrétiser. Pour le moment, l'épisode orageux est loin d'être certain. Le Sud et le Sud-Ouest du département seront les plus impactés en cas d'orage.

Prudence donc ce dimanche pour toutes les activités extérieures. Pour toutes les personnes à risque, il est plus prudent de limiter vos activités extérieures.