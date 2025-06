Le Département de Saône-et-Loire invite l'Orchestre symphonique de Mâcon aux Grottes d’Azé

Sous la direction musicale de David Hurpeau, les solistes et la soprano-récitante Dania El Zein présenteront Le Songe de Solveig, une version imaginée de l'œuvre emblématique Peer Gynt d'Edvard Grieg.



Mêlant musique, récit et chant, ce concert embarquera le public pour une aventure fascinante à travers les paysages envoûtants du Nord. Des fjords baignés de lumière dorée aux forêts peuplées de trolls et de créatures mystiques, Peer Gynt, rêveur indomptable, est en quête d’ailleurs, d’identité et de vérité. Mais derrière ses errances, une présence douce et constante veille : Solveig, symbole d’un amour pur, patient et indéfectible. Sa voix et son souvenir tracent le fil rouge d’un destin que Peer finira par comprendre.



Cet événement, qui promet d’être magique et émouvant, illustre l’engagement du Département de Saône-et-Loire pour une culture accessible à tous, partout dans le territoire.



Informations pratiques

Dimanche 29 juin 2025, à 16h

Concert gratuit, en plein air (annulé en cas de très mauvais temps)

Réservation indispensable : www.grottes-aze71.fr - 03 85 33 32 23

Parc des Grottes d'Azé - 135 route de Donzy - 71260 Azé