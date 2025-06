ORAGES - CANICULE - Journée de mercredi sous haute surveillance

Météo-France a placé, pour la journée de mercredi, 13 départements en vigilance orange aux orages tandis que l'Isère et le Rhône sont toujours en vigilance orage pour canicule, dans son bulletin publié mardi 24 juin, à 16 heures. La Saône et Loire est placée en vigilance jaune aux orages. La soirée sera à surveiller de très près avec de forts probables orages violents sur l'axe Sud-Ouest / Nord-Est. Il est à noter que les départements limitrophes de ceux placés en vigilance orange, une aggravation du niveau de vigilance est possible lors des prochaines actualisations, en fonction de l'évolution des prévisions. Il convient de se tenir informé de l'évolution de la situation.

Les premiers orages circulent dans la soirée de mardi et dans la nuit de mardi à mercredi le long de la façade atlantique, sans sévérité particulière. Ils se renforcent mercredi en début d'après-midi par la façade atlantique puis gagnent rapidement un axe Quercy - Limousin - Auvergne en gagnant en intensité. Les enjeux essentiels concernent les fortes intensités pluvieuses (30 à 50 mm en 1 à 2 heures), localement des chutes de grêle de taille moyenne à grosse (jusqu'à 2 à 5 cm), et des rafales pouvant atteindre les 100 km/h.

D'autres orages se développent en fin d'après-midi et soirée sur la Normandie et le nord des Pays-de-Loire, parfois associés à de fortes rafales (100 km/h voire localement davantage), à de la grêle de taille moyenne à localement grosse, et à de fortes intensités pluvieuses.

Entre ces deux zones, les orages devraient être plus dispersés mais pourront être localement violents (vigilance jaune pour l'instant).