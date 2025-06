75 000 foyers sont toujours privés d'électricité à la mi-journée dont 4500 en Saône et Loire

Enedis a relevé 20 000 clients sans courant en Auvergne, 20 000 autres dans le nord de Midi-Pyrénées, 10 000 dans le Centre-Val de Loire et 8 000 en Bourgogne et dans le Limousin. Les violentes intempéries qui ont frappé l'Hexagone mercredi soir ont fait deux morts et une quinzaine de blessés.

À ce stade, aucune victime n’est à déplorer en Saône et Loire.

Le secteur de Bourbon-Lancy et ses environs a été particulièrement impacté. Des arbres ont été arrachés, des habitations endommagées, et plusieurs routes sont actuellement coupées.

Plusieurs axes sont fermés à la circulation : la RD198 à Cressy-sur-Somme, la RD243 à Marly-sur-Issy et la RD457 à Toulon-sur-Arroux.

D'autres routes restent inaccessibles en attente de l'intervention d’ENEDIS pour sécurisation : la RD26 à Saint-Léger-du-Bois, la RD342 à Maltat, la RD251 aux Guerreaux et la RD226 à Marly-sur-Arroux.

Environ 4 500 foyers sont actuellement privés d’électricité entre Bourbon-Lancy et Autun.

Les équipes départementales, les services de secours et ENEDIS sont pleinement mobilisés pour rétablir la situation dans les meilleurs délais.

La Cellule de Veille avait été activée en préfecture afin de coordonner les actions de gestion de crise.

Pour toute demande d'information liée aux orages, il est possible de joindre la préfecture au 03 85 21 81 00. En cas urgence, contacter le 18 ou le 112.